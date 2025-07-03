В Наровчате отреставрируют колокольню Покровского собора

В Наровчате обследуют и отреставрируют колокольню Покровского собора. Работы проведут в рамках сохранения объекта культурного наследия регионального значения.
«Дата создания (формирования) памятника - 1765 год - XIX век. К началу XX века собор стал пятиглавым. До настоящего времени сохранились лишь колокольня и трапезная», - уточнили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.
Ведомство уже выдало задание на проектирование реставрационных работ. Конкретные сроки пока не называются.
В храме бывали такие известные деятели, как церковный композитор и дирижер А. А. Архангельский и писатель А. И. Куприн.
Ранее сообщалось, что в Пензе приведут в порядок объект культурного наследия на улице Куйбышева, 20. В этом доме в конце 1850-х - начале 1860-х годов собирался демократический кружок, в котором состоял Илья Николаевич Ульянов.
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