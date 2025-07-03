В Наровчате отреставрируют колокольню Покровского собора

03.07.2025 | 14:47

В Наровчате обследуют и отреставрируют колокольню Покровского собора. Работы проведут в рамках сохранения объекта культурного наследия регионального значения.

«Дата создания (формирования) памятника - 1765 год - XIX век. К началу XX века собор стал пятиглавым. До настоящего времени сохранились лишь колокольня и трапезная», - уточнили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Ведомство уже выдало задание на проектирование реставрационных работ. Конкретные сроки пока не называются.

В храме бывали такие известные деятели, как церковный композитор и дирижер А. А. Архангельский и писатель А. И. Куприн.

Ранее сообщалось, что в Пензе приведут в порядок объект культурного наследия на улице Куйбышева, 20. В этом доме в конце 1850-х - начале 1860-х годов собирался демократический кружок, в котором состоял Илья Николаевич Ульянов.