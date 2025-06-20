На Западной Поляне появился мини-сквер «Палки и коряги»

20.06.2025 | 18:34

Пензенцы, живущие на Западной Поляне, предложили название для мини-сквера, расположенного на улице Мира у поворота на «Ласточку». Звучит оно как «Палки и коряги».

В 2023 году там высадили новые деревья, а в 2024-м горожане обратили внимание, что все они засохли и стоят как памятники.

К лету 2025-го ничего не изменилось. Территория производит удручающее впечатление.

Из земли торчат палки (это все, что осталось от посадок), и сорняки кое-где уже переросли их в высоту.

Рядом - деревья, не выжившие после кронирования.

Ранее замначальника управления ЖКХ Александр Савенков объяснил появление «кургузых уродцев» на улицах Пензы. «Основной причиной того, что дерево плохо переносит данные виды работ, является заражение. Изначально уже дерево было больное. Такие работы, как кронирование, также негативно сказались на его состоянии, и дереву было сложно справиться уже», - сообщил он.