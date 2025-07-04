Стало известно, когда завершится ремонт лестницы на ул. Кирова

04.07.2025 | 10:11

В Пензе продолжается ремонт лестницы между улицами Кирова и Московской, за остановкой общественного транспорта «Детская библиотека».

В четверг, 3 июля, на объекте побывал заместитель главы администрации города Ильдар Усманов.

«Решение о проведении ремонта было принято после обращений жителей. Мы провели тщательное обследование конструкции и пришли к выводу, что необходимы замена ступеней и приведение в порядок площадок между лестничными маршами», - пояснил он.

Сейчас подрядная организация работает над монтажом лестничных спусков. Завершить весь объем планируется в течение месяца, уточнили в пресс-службе мэрии.

Как сообщалось ранее, лестницу закрыли для прохода.