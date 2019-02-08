Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|8 фев 2019|19:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
  74.90  |  $  66.06
 

Из жизни | Жители дома № 39 на улице Ударной боятся разрушения здания

08.02.2019|13:31
Печать

Сосульки на доме № 39 на улице Ударной грозят разрушить стену. Тяжелые наросты на старой кирпичной кладке образовываться стали давно. Влага попадает в микротрещины и застывает, расширяясь.

Про опасную ситуацию рассказывала активистка еще в 2018 году. Соседнее общежитие № 35 стало наглядным примером того, что может произойти при взаимодействии жидкости и мороза.

Здание развалилось. Людей пришлось выселять в экстренном порядке. Антонина Ивановна коммунальщикам объясняла, что при их попустительстве и строение № 39 ждет такая же участь.

«Есть два акта, где сказано, что крыша нуждается в капитальном ремонте. Действительно, парапет уже рассыпается. Но делать ничего не делают, говорят: у вас просто огромная задолженность. Я разобралась с неплательщиками, среди них есть даже «мертвые души». Люди мертвые, а квитанции идут», - рассказала Антонина Ивановна.

Непонятно, почему сотрудники ЖКХ не ведут розыск наследников и не подают в суд на тех, кто не платит. Ведь в итоге бездействия страдают честные жители.

Активисты между тем вскладчину оплатили независимую экспертизу. Многие части здания были признаны изношенными более чем на 60-65 процентов. Но вместо ремонта кровли и текущих труб управляющая компания заказала только замену выпавшей кирпичной кладки. Она разрушится, если не устранить причину появления наледи.

0
0
0
0
 
Гость|08.02.2019 18:51|

Можно ставки делать,когда разрушится.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!