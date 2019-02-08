08.02.2019 | 13:31

Сосульки на доме № 39 на улице Ударной грозят разрушить стену. Тяжелые наросты на старой кирпичной кладке образовываться стали давно. Влага попадает в микротрещины и застывает, расширяясь.

Про опасную ситуацию рассказывала активистка еще в 2018 году. Соседнее общежитие № 35 стало наглядным примером того, что может произойти при взаимодействии жидкости и мороза.

Здание развалилось. Людей пришлось выселять в экстренном порядке. Антонина Ивановна коммунальщикам объясняла, что при их попустительстве и строение № 39 ждет такая же участь.

«Есть два акта, где сказано, что крыша нуждается в капитальном ремонте. Действительно, парапет уже рассыпается. Но делать ничего не делают, говорят: у вас просто огромная задолженность. Я разобралась с неплательщиками, среди них есть даже «мертвые души». Люди мертвые, а квитанции идут», - рассказала Антонина Ивановна.

Непонятно, почему сотрудники ЖКХ не ведут розыск наследников и не подают в суд на тех, кто не платит. Ведь в итоге бездействия страдают честные жители.

Активисты между тем вскладчину оплатили независимую экспертизу. Многие части здания были признаны изношенными более чем на 60-65 процентов. Но вместо ремонта кровли и текущих труб управляющая компания заказала только замену выпавшей кирпичной кладки. Она разрушится, если не устранить причину появления наледи.