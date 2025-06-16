Пензенцы рискуют упасть в яму у остановки «Улица Попова»

16.06.2025 | 16:52

Пензенцы рискуют провалиться в яму у остановки «Улица Попова» напротив «Дизель-Арены». Там около двух месяцев в асфальте на тротуаре зияет дыра.

Жалобу в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru прислала неравнодушная горожанка. Она прикрепила фотографии, на них видно колодец, прикрытый сверху деревянным ограждением.

Пензячку волнует безопасность людей, которые возвращаются по вечерам с Олимпийской аллеи на роликах, велосипедах и пешком.

«Им приходится быть внимательными, чтобы не свалиться в яму. Очень страшно. А если ребенок побежит или поедет, а его занесет? Никакие деревяшки не спасут», - пожаловалась она.

Подобные ловушки в Пензе появляются нередко. Ранее подписчица телеграм-канала PenzaInform сообщила, что на тротуаре около проезда под мостом на проспекте Победы (между остановками «Роддом» и «Тяжпромарматура») асфальт вот-вот провалится под землю.

«Хорошо, если не прихватит с собой какого-нибудь пешехода или велосипедиста из тех, кто там проходит и проезжает за день», - уточнила пензячка.