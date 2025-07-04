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«За что такие деньги?»: объяснен смысл нашумевших баннеров

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Баннеры с вопросом «За что такие деньги?» вызвали волну обсуждения в Пензе несколько недель назад - на них не было никакого бренда, а вопрос в нынешних экономических условиях подходил к самым разным ситуациям.

Пензенцы даже проводили собственные расследования, чтобы выяснить, о чем же речь.

И вот тайна раскрыта. Это оказалась реклама строительной группы «Рисан». На новых баннерах в развитие мысли написано: «Выбор, который не требует объяснений».

Как пояснили в отделе маркетинга компании, команда постаралась донести 2 основные мысли. Во-первых, в полной мере оценить качество жизни, которое предлагают проекты, можно только переехав. Во-вторых, для полного ответа придется перечислить так много преимуществ, что проще уйти от вопроса, пожав плечами.

«Переезжая в рисановские дома, люди обретают особенный стиль жизни. Они знают, что на территории безопасно, во дворе чисто и интересно, а в соседней квартире - люди с похожими приоритетами. Процент повторных продаж говорит сам за себя: клиенты ценят то, что мы делаем, и хотят оставаться жить в проектах «Рисана», раз за разом обновляя класс жилья или площадь квартиры. Мы очень ценим это и учитываем опыт каждого дома, совершенствуем продукт», - рассказали маркетологи.

Сейчас у «Рисана» в продаже квартиры в 9 жилых комплексах в центральной части Пензы, Ближнем и Дальнем Арбекове, Тепличном и на ГПЗ-24. Это почти 2,5 тысячи вариантов, от студий до 4-комнатных квартир. Площадь планировок - от 32 до 149 кв. метров, а стоимость - 2,9-22,3 млн рублей.

Подробнее ознакомиться со всем можно на сайте «Рисана» - risan-penza.ru.

Реклама. Заказчик - ИП Петракова Н. В. ИНН 583600095981.

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