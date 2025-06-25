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Глас народа

На остановке «НИИ «Контрольприбор» повредили павильон

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Павильон на остановке «НИИ «Контрольприбор» на улице Мира в Пензе подвергся атаке вандалов, сообщил житель Западной Поляны.

В среду, 25 июня, горожанин прислал фотографии в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru, на которых запечатлел отсутствие стекла в конструкции и осколки рядом.

На остановке «НИИ «Контрольприбор» повредили павильон

«Урагана, непогоды вчера не было, так что уверен, что это дело рук вандалов. Кого-то бесит, когда вокруг все чисто, аккуратно и красиво», - написал пензенец.

На остановке «НИИ «Контрольприбор» повредили павильон

По его словам, рано утром все вокруг было в осколках. «Их оперативно убрали. Спасибо тому, кто это сделал, за его труд», - добавил мужчина.

На остановке «НИИ «Контрольприбор» повредили павильон

В начале июня хулиганы испортили уличную мебель на Фонтанной площади: сломали 8 урн и повредили крепление 4 скамеек.

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