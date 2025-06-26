В Ахунах люди рискуют жизнью на остановке «Кинотеатр «Заря»

26.06.2025 | 09:44

Жители Ахун подвергают свою жизнь опасности из-за неудобной остановки «Кинотеатр «Заря» (улица Коннозаводская). Они вынуждены стоять на проезжей части.

Дорога с заездным карманом находится выше тротуара, люди взбираются на горку по земле либо по лестнице (одна из двух ступеней под наклоном) и ждут транспорт, рискуя попасть под колеса.

На проблему пожаловалась подписчица телеграм-канала PenzaInform.

«В прошлый раз чуть не сбил людей водитель автобуса № 93 (номер машины Т 704 АМ). Бабушка, которая еле забралась по этой неуклюжей лестнице, была вынуждена отбегать! Мои дети чудом отпрыгнули!» - поделилась возмущением местная жительница.

Она надеется, что ответственные лица смогут сделать безопасное место для ожидания транспорта на данной остановке.