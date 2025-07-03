Ремонт в Никольском музее стекла и хрусталя выполнен на 50%

03.07.2025 | 18:41

В Никольске музей стекла и хрусталя отремонтировали на 50%. Специалисты уже полностью заменили систему водоснабжения и занимаются системой отопления. Информацию об этом в четверг, 3 июля, опубликовал на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Он поделился кадрами, сделанными в музее.

В здании многое обновят. Его оснастят системой кондционирования, заменят напольное покрытие на втором этаже. Специалисты отремонтируют 2 крыльца.

В учреждении появятся большие сенсорные экраны, на которых будут демонстрироваться процессы, связанные с искусством стеклодувов.

«Никольский музей - наша гордость. Это место, где оживает история уникального промысла. Уверен, что после модернизации учреждение станет еще популярнее среди жителей области и гостей нашего региона», - написал в заключение Олег Мельниченко.

Музей закрыли в марте 2025 года, часть экспозиции перенесли в здание, которое находится в усадьбе Бахметьевых-Оболенских.

На капремонт заложено более 12 млн рублей. Еще 19 млн рублей потратят на новые выставочные стенды. Завершить работы планируют в конце августа.