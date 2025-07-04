В Городе Спутнике отпраздновали День молодежи

04.07.2025 | 13:09

Областной фестиваль молодежных культур «Перспектива» собрал талантливых детей и подростков в Городе Спутнике.

На главной сцене, по всей фонтанной площади и в верхней части набережной шли активности, приуроченные к Дню молодежи.

К выступлениям вокалистов и танцоров добавились номера от групп чирлидеров, трейсеров и роллер-шоу.

В перерывах детей и взрослых радовала пенная дискотека.

«Считаю, что Город Спутник - это город молодых и для молодых, учитывая, сколько домов здесь строится и как быстро растут в этих комфортных условиях дети», - отметила гостья праздника Екатерина Власова.

Самому Спутнику в этом году исполняется 18 лет. Но он остается молодым и по атмосфере внутри микрорайона, и по наполнению событийного календаря.

За мероприятиями июля можно следить в афише на сайте penza-sputnik.ru.

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