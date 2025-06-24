Город ям: на ул. Ленинградской заметили провал на дороге

24.06.2025 | 13:00

Пенза стала городом ям, отмечают местные жители. Очередной провал образовался на улице Ленинградской - рядом с пересечением в улицей Мира, на пешеходном переходе.

«Куда делись все спецы, которые умели класть асфальт? Здесь же вот только меняли, границы нового обновленного участка видно. Кошмар», - обратила внимание подписчица телеграм-канала PenzaInform, поделившаяся снимками.

Горожане поддержали ее в комментариях: «И так по всему городу», «У нас во дворе разрыли из-за аварии в двух местах. Через какое-то время засыпали ямы гравием, положили асфальт. Недавно он провалился. И довольно глубоко. Это двор. Мы подождем. А улицы-то!!! Проезжая часть же!!!», «Да у нас просто по всему городу завелись кроты, поэтому он весь в ямах», «Прям в подземелье Пенза проваливаться начала! Одни дыры на дороге, и заборами сломанными огорожены. А делать не надо, видимо?», «Это еще не так плохо, вчера вечером шли на новой дороге ул. Алая, что между Спутником и Засечным. Там на каждые 5 метров - люк, какие-то провалились, но больше запомнился один открытый полностью. На трассе открытый люк, к чему это может привести?!»

В мае и июне в Пензе проваливался асфальт на улице Суворова, напротив головного офиса Сбербанка. 8 декабря прошлого года на этом участке была авария на сетях, через 2 дня ремонтные работы закончили и восстановили покрытие.

5 июня стало известно о «капкане» близ пересечения улиц Захарова и Космодемьянской. 10 июня горожане заметили сразу два «портала в ад» - так в последние годы в народе называют подобные провалы. Один из них образовался посреди проезжей части улицы Металлистов, другой появился на улице Свердлова, в районе остановки «Электромеханика». 13 июня сообщалось о яме на улице Куприна.