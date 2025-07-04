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Глас народа

Жители поселка Земетчино сообщили об утечке газа

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«Голова болит», «Надышались», «Вонь до тошноты» - так описывают жители рабочего поселка Земетчино ситуацию в населенном пункте. По их словам, произошла утечка газа.

Запах одоранта, который примешивают к газу, люди почувствовали в четверг, 3 июля. Соответствующий пост с жалобами появился в местной группе во «ВКонтакте».

Сельчане в комментариях перечислили улицы, которые заполонил запах: Калинина, Ленина, Ново-Садовая, Кулакова, Луначарского, Чкалова, Первомайская, Дунаева, Энгельса, Силина, Коммунальная, Долгова, Герцена, Белинского, Кирова.

«У всех пахнет! Такое ощущение, что вместо газа идет по трубам вонючий воздух! Как будто в трубы вместе с небольшим количеством газа накачали воздух. Газ зажигаешь, он еле-еле горит, зато шипит очень громко!», «Сегодня приехал из Москвы, из автобуса вышел - стоит запах газа. Пришел домой - тоже запах», - написали местные жители.

Некоторые позвонили ресурсникам и услышали ответ: в поселке - утечка газа, одорант поможет ее найти. В районной администрации пояснений не дали.

«О таких вещах предупреждать надо. Во-первых, надышались до обморока этой гадостью, во-вторых, испугались же! Что за безответственность?», «Почему не было никакого предупреждения? Плиту невозможно зажечь, воняет до блевотины. Что за безответственность, нас потравить, что ли, решили?» - возмутились они.

Многие сельчане, помимо дискомфорта, пожаловались на невозможность проветрить помещения.

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