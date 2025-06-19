В Кузнецком районе водителей пугает крышка гроба на обочине

19.06.2025 | 17:56

В Кузнецком районе крышка гроба на обочине трассы М-5 ужасает автомобилистов. Долгое время они вынуждены смотреть на атрибут погребального ритуала.

Предмет, наталкивающий на негативные мысли, обнаружили рядом с селом Старый Кряжим.

«Жутко на это смотреть!» - пожаловалась очевидица, выложившая ролик в Сети.

По ее словам, крышка гроба лежит на обочине уже больше месяца. Женщина выразила надежду, что местная администрация примет нужные меры.

Один из комментаторов, посмотревших кадры, отметил, что в проблеме есть свой плюс. «Поставьте, чтоб лучше видно было. Сразу скорость начнут сбавлять и ПДД не нарушать», - предложил он.

Источник видео и фото - группа «Пенза Новости».