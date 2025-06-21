В Пензе напротив правительства появился опасный провал

21.06.2025 | 10:34

В Пензе на тротуаре на улице Кирова, напротив здания областного правительства, провалилась плитка.

Опасная дыра появилась у колодца. «Ничем не огорожено. Будьте осторожны», - предупредил подписчик телеграм-канала PenzaInform, поделившийся снимком.

«Черный вход или выход?», «Это портал в светлое будущее», - пошутили горожане в комментариях.

10 февраля тротуарная плитка обрушилась на улице Октябрьской, недалеко от здания администрации Железнодорожного района.

Яму заполнила горячая вода. ЧП случилось из-за прорыва сети, кипяток подмыл грунт. Вскоре опасное место огородили и приступили к ремонту.