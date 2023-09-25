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Глас народа

Отборный мат: пензячка заявила о нарушении закона в парке

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Новый аттракцион «Арго» в парке им. Белинского вызывает бурные эмоции не только у тех, кто на нем катается, но и у пензенцев, гуляющих по аллеям неподалеку.

«Арго» - это экстремальный аттракцион в виде гондолы с расположенными на ней в несколько рядов креслами. Качели сначала плавно раскачиваются, затем ускоряются и выполняют несколько полных переворотов.

В рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru написала пензячка, которая оказалась рядом с «Арго» в момент его работы.

«Люди на аттракционе, судя по звукам, готовились умирать. И вроде бы я их понимаю, но мой 5-летний ребенок, с которым мы как раз шли мимо, теперь спрашивает у меня значение слова, которое в его возрасте знать не должен. Можно как-то цивилизованнее выражать эмоции. А организаторам надо было предусмотреть такую ситуацию и ставить аттракцион на краю парка, вдали от людских троп. Потому что слушать ор матом - это не то, ради чего мы ходим в парк с детьми», - поделилась пензячка.

Женщина приложила к сообщению видеозапись с работающим аттракционом. Звук на ней пришлось во многих моментах убрать, потому что катающиеся выражали восторг от охватившего их чувства свободного падения в основном двумя способами: визгом и отборным матом.

«Есть же такая статья в КоАП: мелкое хулиганство. Нельзя материться в общественных местах! Если сотрудник полиции на пару часов встанет рядом с новым аттракционом, то бюджет ждет приличное пополнение», - добавила молодая мать.

Пензенцы нередко высказывают претензии к уровню культуры окружающих. Так, поводом для критики становились пластиковые крышки от кофе, которыми усеяли Олимпийскую аллею. А городская администрация обращала внимание на захламление набережной и порчу там же туалетов.

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