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Глас народа

На Олимпийской аллее любители кофе убивают лес

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Пензенцы «не доросли до благоустройства». Так считает горожанка Оксана, побывавшая на Олимпийской аллее днем в субботу, 23 сентября.

Своими впечатлениями женщина поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» 24-го числа.

«Во что превратили Олимпийскую аллею! Урна у каждой лавки, но нет, крышки от кофе (пластиковые, которые не разлагаются!) бросают просто под ноги. Что же за люди есть в нашем городе, как поднимается рука? Это, наверное, те же, кто ломает туалет на набережной», - возмутилась Оксана.

На снимках, которыми она поделилась с редакцией, - бытовой мусор, который отдыхающие бросают за пределы дорожек, на газоны.

«Не доросли мы до продажи кофе в местах отдыха, не доросли до благоустройства... Просто сильнейшее разочарование в людях. Убийцы леса», - высказалась пензячка.

В мае на обсуждение горожан вынесли план обновления Олимпийской аллеи. Большинство пензенцев, участвовавших в обсуждении, попросили оставить зеленую зону в покое.

В администрации прислушались к мнению горожан и решили отказаться от установки на аллее кафе. В план в итоге вошли ремонт существующих дорожек с твердым покрытием, обустройство дополнительных парковочных мест без вырубки зеленых насаждений, установка дополнительных туалетов, новых скамеек, урн, навесов от дождя, модернизация.

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