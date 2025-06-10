В поселке Земетчино не могут запустить новые аттракционы

10.06.2025 | 09:00

Маленькие жители поселка Земетчино не могут прокатиться на новых каруселях, которые были установлены в культурно-спортивном парке в конце прошлого года. Аттракционы не работают.

«Очень большая красивая территория, вложены огромные деньги. На День защиты детей их включали, прокатили детей и снова выключили. Стоят опять мертвым грузом», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» жительница области Наталья С.

По словам женщины, приходящие в парк малыши хотят прокатиться на аттракционах и плачут, получая ответ от сопровождающих взрослых, что карусели не работают.

В администрации Земетчинского района подтвердили: сооружения не действуют.

«В данный момент идет поиск компании, которая займется обслуживанием каруселей. Как только будет найден исполнитель, работы по запуску каруселей будут завершены», - сообщил представитель районной администрации.

Детские аттракционы установили в парке в рамках благоустройства территории. Деньги на это появились благодаря реализации пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости.