В парке Белинского из-за ремонта перекрыли дорожки и аллеи

30.05.2025 | 09:29

В парке Белинского активно перекрывают дорожки и аллеи, на которых будет меняться покрытие, сообщили в администрации учреждения.

Речь идет об аллеях Композиторов, Дружбы, Белинского, Ленинской и Лермонтовской (они выделены на карте цветом).

В 2025 году в парке запланировано обновление основных аллей. В 2026-м хотят отремонтировать историческое ограждение и входную группу со стороны улицы Лермонтова.

Новый этап благоустройства стартовал так поздно (в конце мая) из-за продолжительных дождей, не позволявших начинать вскрышные работы, и использования парка в качестве одной из центральных площадок празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 2023 году, на первом этапе реконструкции, в главном парке Пензы привели в порядок зону около входной группы со стороны улицы Карла Маркса.

Второй этап предполагал обновление всей оставшейся территории, но был разделен на очереди. Первая - участок от планетария в сторону танцплощадки. Им занимались в 2024-м - работы стартовали в апреле. Закончить их хотели к концу августа, однако не успели. Задержку объяснили «технологическими нюансами»: на участке выявили большое количество подземных инженерных сетей.