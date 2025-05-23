Объяснен поздний старт работ по благоустройству парка Белинского

23.05.2025 | 18:45

В городском управлении культуры объяснили, почему новый этап благоустройства в парке Белинского стартовал так поздно - в конце мая.

О том, что работы начались, сообщили в администрации учреждения в четверг, 22 мая. Закрыт на реконструкцию веревочный парк, нет прохода по аллее Лермонтова (она пролегает параллельно одноименной улице). В 2025 году в парке Белинского запланировано обновление основных аллей.

Выбор даты обусловлен 2 факторами.

«Во-первых, это продолжительный дождливый период, который не позволял начинать вскрышные работы. А во-вторых, парк Белинского был одной из центральных площадок празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», - пояснил представитель управления культуры в комментариях телеграм-канала PenzaInform.

Реконструкция парка Белинского началась в 2023 году. На первом этапе привели в порядок зону около входной группы со стороны улицы Карла Маркса.

Второй этап предполагал обновление всей оставшейся территории и был разделен на очереди. Первая - участок от планетария в сторону танцплощадки. Им занимались в 2024 году - работы стартовали в апреле. Закончить хотели к концу августа, однако не успели. Задержку объяснили «технологическими нюансами»: на участке выявили большое количество подземных инженерных сетей.