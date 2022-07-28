Мать школьника из Дальнего Арбекова пожаловалась на вторую смену

28.07.2022 | 09:31

Родителям учеников новой школы в Дальнем Арбекове сообщили об открытии второй смены. Мать одного из воспитанников учреждения выразила недовольство этим фактом на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Новой школе № 78 два года, ходим в нее с первого дня открытия, и нас известили уже о том, что мы начнем новый учебный год во вторую смену! Как же так? Дети ходят в спортивные кружки и секции, расписание которых обычно тоже во вторую смену...» - написала женщина.

По ее словам, такой график неудобен для детей, учиться во вторую смену они не хотят.

«Сообщалось, что будет строиться новая школа... Как долго ее ждать?» - поинтересовалась горожанка.

По данным на 9:20 28 июля, ей никто не ответил.

Школа № 78 на улице Генерала Глазунова была торжественно открыта 1 сентября 2020 года. Участие в празднике приняли тогдашний губернатор Иван Белозерцев, министр образования Александр Воронков и начальник городского управления образования Юрий Голодяев (все они по разным причинам покинули свои посты), а также полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

По информации, опубликованной на сайте школы, в 2021-2022 году в ней училось 1 108 детей: 632 ученика начальных классов, 432 - средних и 44 - старших.