На ул. Воронова асфальт провалился под колесами Renault

В понедельник, 22 апреля, в Пензе под колесами очередного автомобиля провалился асфальт. ЧП случилось на улице Воронова, около дома № 8.
О нем в чате «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber сообщили горожане. К очевидцы поделились кадрами автомобиля марки Renault. Водитель начал поворачивать на парковку, когда левое переднее колесо машины угодило в ловушку.
По всей видимости, причиной провала дорожного покрытия стала авария на сетях.
«Волшебная улица Воронова не перестает фонтанировать уже два года, и летом и зимой. Скоро она целиком провалится», - прокомментировала произошедшее пользовательница.
Похожее ЧП случилось 10 апреля на улице Урожайной. Асфальт провалился под колесами припаркованного автомобиля. Машина начала скатываться в разверзшуюся яму с кипятком. Позже стало известно о порыве на теплосетях, потоки горячей воды потекли от «Тяжпрома» и по Урожайной.
Фото чат «Дорожная обстановка Пензы».
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀