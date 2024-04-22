На ул. Воронова асфальт провалился под колесами Renault

22.04.2024 | 09:13

В понедельник, 22 апреля, в Пензе под колесами очередного автомобиля провалился асфальт. ЧП случилось на улице Воронова, около дома № 8.

О нем в чате «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber сообщили горожане. К очевидцы поделились кадрами автомобиля марки Renault. Водитель начал поворачивать на парковку, когда левое переднее колесо машины угодило в ловушку.

По всей видимости, причиной провала дорожного покрытия стала авария на сетях.

«Волшебная улица Воронова не перестает фонтанировать уже два года, и летом и зимой. Скоро она целиком провалится», - прокомментировала произошедшее пользовательница.

Похожее ЧП случилось 10 апреля на улице Урожайной. Асфальт провалился под колесами припаркованного автомобиля. Машина начала скатываться в разверзшуюся яму с кипятком. Позже стало известно о порыве на теплосетях, потоки горячей воды потекли от «Тяжпрома» и по Урожайной.

Фото чат «Дорожная обстановка Пензы».