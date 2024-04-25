Пензячку возмутил «праздник древоуничтожения» в Арбекове

25.04.2024 | 16:17

Жительницу Пензы возмутила вырубка молодых деревьев около гимназии № 13. О случившемся она написала в редакцию портала PenzaInform.ru.

«Новое самоуправство учинили в Арбекове. Недавно разорили гнезда с грачатами в Детском парке, а сегодня дирекция 13-й гимназии направила учеников ломать и пилить деревья, растущие за территорией гимназии. Кому они помешали, непонятно. Но в любом случае такими работами должны заниматься специалисты после осмотра деревьев», - сообщила горожанка.

Женщину возмутило, что уничтожать деревья отправили детей, а не обратились в «Пензавтодор». «В этом ли предназначение педагога - учить детей губить природу?» - удивилась она.

По словам пензячки, раньше в городах проводили «праздники древонасаждения», в которых принимали участие дети. Теперь стало наоборот: «Дожили, что мальчики в белых рубашках участвуют в празднике древоуничтожения».

Читатели телеграм-канала PenzaInform, где были опубликованы сделанные женщиной фотографии, разделили ее возмущение.

«Зато администрация гимназии галку от управления образования получит за «успешное проведение субботника», «Значит, как во дворах домов сухие ветки и деревья пилить - так ай-ай, нельзя, штраф, надо обращаться в «Горзеленхоз», а как выгонять детей и молодые деревца пилить - так это мы запросто, никто нам не указ», «Сначала гнезда рушим, теперь деревья молодые пилим, скоро до белок в парке доберутся, чтоб по деревьям не прыгали! Да уж», - высказались пензенцы.