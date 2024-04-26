В Пензе пересмотрят режим работы 2-го корпуса школы № 75/62

26.04.2024 | 11:33

В работу второго корпуса школы № 75/62 в Тепличном необходимо внести изменения. Так считает депутат Денис Желиховский. Свое мнение он высказал на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 26 апреля.

«Существует такая проблема в микрорайоне. Первый корпус (на Тепличной, 18. - Прим. ред.) перегружен настолько, что сейчас даже без учета активно строящихся новых домов он уже не способен вмещать желающих. Есть второй корпус (на Пермской, 1а. - Прим. ред.), в котором 9-летнее обучение. Возможно ли его сделать 11-летним, чтобы снять проблему микрорайона?» - с таким вопросом депутат обратился к начальнику управления образования Юрию Каленову.

Тот пояснил, что оба корпуса, ранее являвшиеся двумя самостоятельными школами, ныне представляют собой одно юрлицо.

«Все обучающиеся распределяются по этим корпусам, во второй дети доставляются автобусом, там есть свободные площади, дополнительные места в этой школе имеются», - отметил Каленов.

Денис Желиховский посчитал необходимым высказаться точнее.

«Юридическое лицо-то одно, но во втором корпусе дети не имеют возможности обучаться в 10-11-м классе, соответственно, в эту школу не идут учиться, потому что логично, что человек привел ребенка и с 1-го по 11-й класс он закончил одно учебное заведение в одном корпусе. По факту это две совершенно разные школы на приличном удалении», - конкретизировал он.

Юрий Каленов уточнил, что в лицензии школы № 75/62 прописаны все три ступени обучения (начальное, основное и среднее), поэтому при необходимости во втором корпусе «могут быть как 10-е, так и 11-е классы».

«Если организационно можно решить этот вопрос (он целесообразен), займитесь тогда, порешайте, не просто так задается этот вопрос», - подвел итог председатель гордумы Владимир Мутовкин, обращаясь к Юрию Каленову.