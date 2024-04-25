87 пензенцев справились с Тотальным диктантом на отлично

25.04.2024 | 10:51

В Пензенской области подвели итоги Тотального диктанта, проводившегося 20 апреля на 35 площадках.

В десятой по счету акции приняли участие 1 308 человек: 455 проверяли свои знания по русскому языку в Пензе, 853 - в районах региона.

Для диктанта выбрали текст российской писательницы Анны Матвеевой. Пензенцам досталась третья часть под названием «Правда или желание».

В результате 87 человек справились с задачей на отлично, это 28 жителей Пензы и 59 представителей районов области.

«Награждение отличников пройдет 18 мая», - сообщается на странице «Тотальный диктант в Пензе» во «ВКонтакте».