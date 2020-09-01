В Пензе состоялось открытие школы № 78

01.09.2020 | 10:23

В День знаний, 1 сентября, в микрорайоне Арбековская Застава в Пензе торжественно открыли среднюю общеобразовательную школу № 78 имени В. А. Глазунова.

Участие в празднике приняли полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Иван Белозерцев, министр образования Александр Воронков и начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

Игорь Комаров обратился ко всем участникам праздника, в первую очередь к учителям.

«Мы, родители, отдаем вам лучшее, что у нас есть, - наших детей. Из них вырастут ученые, деятели культуры, бизнесмены, а может быть, и государственные деятели», - предположил чиновник.

Он пожелал родителям терпения и выразил надежду, что они будут оказывать поддержку детям, вступающим в очень важный и ответственный период жизни.

«Я уверен, что сегодняшний день запомнится всем нам. И я уверен, что все наши надежды сбудутся, и все у нас получится», - подчеркнул Игорь Комаров.

Он вручил школе сертификат на новый скалодром. После этого горожан поздравил Иван Белозерцев.

«В первые классы здесь пошли 185 детей. Здорово, когда ребенок идет не просто в первый класс, а еще и в новую школу», - подчеркнул губернатор.

Из рук главы региона руководство школы получило сертификат на полностью укомплектованный компьютерный класс.

После этого символический ключ от образовательного учреждения вручили его директору Юрию Каленову.

«Поздравляю вас с открытием новой школы № 78 г. Пензы», - обратился он к участникам праздника.