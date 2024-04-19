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Учеба

В Госдуме шестидневку в школах назвали причиной разводов

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Заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает, что шестидневку в школах надо отменить ради спасения семей.

«Семья, как малая церковь, невозможна без собраний. Сложно назвать семьей людей, которые не видят друг друга, находятся в удалении. Поэтому, я считаю, главное, что сейчас нужно сделать для семьи, - отменить школьникам шестидневное рабство», - заявил депутат «Парламентской газете».

Он отметил, что взрослые люди не работают по 6 дней в неделю, но к детям почему-то решено отнестись «с особой жестокостью«: их заставляют в субботу ходить в школу. Это время они могли бы провести с мамами и папами.

«Если мы хотим сократить количество разводов - не воруйте субботы у семей. Этот день они могли бы проводить вместе, и папа тогда не пил бы, и мама не свербила бы его, и все было бы замечательно. Именно шестидневную учебную неделю я считаю косвенной причиной разводов», - обозначил свою позицию Виталий Милонов.

Ранее в администрации Пензы поясняли, что в соответствии с законом «Об образовании» каждая школа самостоятельно решает вопрос о пятидневной или шестидневной учебной неделе. Пятидневная в обязательном порядке организуется для первоклассников и учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

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