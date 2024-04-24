Пензенских школьников привлекут к созданию сада «Образование»

В среду, 24 апреля, в Пензенской области стартовала акция «Сад «Образование». Предполагается, что это многолетнее мероприятие.
Закладка сада состоялась на территории регионального министерства образования. Там высадили 20 фруктовых деревьев: 10 яблонь и столько же груш.
«С 1 сентября 2023 года у нас в школах введено трудовое воспитание. В рамках акции учащиеся будут принимать участие в благоустройстве приусадебных участков на территории их образовательных организаций», - пояснил глава областного минобра Алексей Комаров на своей странице во «ВКонтакте».
Согласно новым поправкам в закон «Об образовании», школьники должны заниматься общественно полезным трудом. При этом необходимо учитывать их возрастные и психофизические способности.
Цель трудового воспитания - сформировать у ребят трудолюбие, усердие, уважение к результатам работы и чувство причастности к ней.
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