Пензенских школьников привлекут к созданию сада «Образование»

24.04.2024 | 21:26

В среду, 24 апреля, в Пензенской области стартовала акция «Сад «Образование». Предполагается, что это многолетнее мероприятие.

Закладка сада состоялась на территории регионального министерства образования. Там высадили 20 фруктовых деревьев: 10 яблонь и столько же груш.

«С 1 сентября 2023 года у нас в школах введено трудовое воспитание. В рамках акции учащиеся будут принимать участие в благоустройстве приусадебных участков на территории их образовательных организаций», - пояснил глава областного минобра Алексей Комаров на своей странице во «ВКонтакте».

Согласно новым поправкам в закон «Об образовании», школьники должны заниматься общественно полезным трудом. При этом необходимо учитывать их возрастные и психофизические способности.

Цель трудового воспитания - сформировать у ребят трудолюбие, усердие, уважение к результатам работы и чувство причастности к ней.