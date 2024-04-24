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Общество

Пензенских школьников привлекут к созданию сада «Образование»

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В среду, 24 апреля, в Пензенской области стартовала акция «Сад «Образование». Предполагается, что это многолетнее мероприятие.

Закладка сада состоялась на территории регионального министерства образования. Там высадили 20 фруктовых деревьев: 10 яблонь и столько же груш.

«С 1 сентября 2023 года у нас в школах введено трудовое воспитание. В рамках акции учащиеся будут принимать участие в благоустройстве приусадебных участков на территории их образовательных организаций», - пояснил глава областного минобра Алексей Комаров на своей странице во «ВКонтакте».

Согласно новым поправкам в закон «Об образовании», школьники должны заниматься общественно полезным трудом. При этом необходимо учитывать их возрастные и психофизические способности.

Цель трудового воспитания - сформировать у ребят трудолюбие, усердие, уважение к результатам работы и чувство причастности к ней.

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Источник — фото со страницы Алексея Комарова
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