Названы даты пересдачи для каждого ЕГЭ по выбору

22.04.2024 | 13:14

Обновленное расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2024 год утверждено, сообщили в понедельник, 22 апреля, в пресс-службе Рособрнадзора.

В график добавили даты проведения пересдач ЕГЭ по учебным предметам по выбору - 4 и 5 июля.

«Возможность пересдать предоставляется всем выпускникам текущего года, сдававшим ЕГЭ, без исключения. Но важно обратить внимание, что действителен будет только результат пересдачи. Первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован. Следует понимать, что это пересдача не «на всякий случай». На пересдачу необходимо идти с твердой уверенностью в своих знаниях», - подчеркнули в Рособрнадзоре.

4 июля (в четверг) можно будет пересдать иностранные языки (письменную часть), информатику, обществознание, русский язык, физику и химию. 5-го (в пятницу) - биологию, географию, математику базового уровня, математику профильного уровня, иностранные языки (устную часть), историю и литературу.

Сроки проведения первых ЕГЭ, а также экзаменов по обязательным предметам не изменены. 23 мая состоится ЕГЭ по географии, литературе и химии, 28-го - по русскому языку, 31-го - по математике базового и профильного уровней.

4 июня теперь пройдет экзамен не только по обществознанию, но и по физике; 7-го и 8-го - по информатике и иностранным языкам (устная часть); 11-го - по истории, биологии и иностранным языкам (письменная часть).

В расписании ОГЭ география, информатика и обществознание перенесены на 10 июня.

«Кроме того, в расписании ЕГЭ и ГВЭ-11 скорректированы сроки проведения экзаменов в резервные дни. Таким образом, последний резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам пройдет 21 июня, и не позднее 1 июля все участники экзаменов будут ознакомлены со своими результатами. Результаты пересдач экзаменов 4 и 5 июля они получат в сроки, позволяющие им своевременно подать заявления в выбранные вузы», - подытожили в Рособрнадзоре.