Сетевое издание|18+|Среда|17 апр 2024|16:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

На улице Гагарина бетонный столб опасно накренился над дорогой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Заводском районе Пензы световая опора грозит рухнуть на проезжую часть. Об этом сообщила горожанка в Сети.

«Возле Гагарина, 13, того гляди световой столб упадет», - написала она, приложив фотографию.

Пензенцы не первый раз сообщают об опасно накренившихся опорах. Были случаи, когда конструкции обрушивались на землю.

Так, 27 марта на улице Суворова проезжую часть перегородил упавший столб. Троллейбусная линия оказалась повреждена. Из-за этого была изменена схема движения электротранспорта.

Проблема падающих бетонных опор обсуждалась на мартовской сессии городской думы. Депутаты обратили внимание, что многие столбы отклонены от оси.

И. о. начальника УЖКХ Михаил Парастаев проинформировал, что компании «Универсал Сервис», в чьем ведении находятся столбы, ежегодно направляются письма и делаются устные предупреждения.

Фото Оксаны Прямосудовой, Telegram-канал «Октябрьский район».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте