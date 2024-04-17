На улице Гагарина бетонный столб опасно накренился над дорогой

17.04.2024 | 10:19

В Заводском районе Пензы световая опора грозит рухнуть на проезжую часть. Об этом сообщила горожанка в Сети.

«Возле Гагарина, 13, того гляди световой столб упадет», - написала она, приложив фотографию.

Пензенцы не первый раз сообщают об опасно накренившихся опорах. Были случаи, когда конструкции обрушивались на землю.

Так, 27 марта на улице Суворова проезжую часть перегородил упавший столб. Троллейбусная линия оказалась повреждена. Из-за этого была изменена схема движения электротранспорта.

Проблема падающих бетонных опор обсуждалась на мартовской сессии городской думы. Депутаты обратили внимание, что многие столбы отклонены от оси.

И. о. начальника УЖКХ Михаил Парастаев проинформировал, что компании «Универсал Сервис», в чьем ведении находятся столбы, ежегодно направляются письма и делаются устные предупреждения.

Фото Оксаны Прямосудовой, Telegram-канал «Октябрьский район».