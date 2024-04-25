Жителям Пензы запрещено гулять на территории школ

25.04.2024 | 18:49

В Пензе запрещен свободный доступ на территорию школ. Об этом сообщили в управлении образования, отвечая на запрос PenzaInform.ru.

Редакция перенаправила туда обращение горожанки, в районе которой единственным зеленым местом является территория учебного заведения.

«Раньше спокойно гуляли с дочками. Родила недавно, пошла с коляской гулять - вышла какая-то бабка из школы и чуть ли не матом погнала. Это что, нормально? Я не с собакой, а с ребенком. Анонимно, так как старшие здесь учатся», - рассказала женщина.

В управлении образования пояснили, что межведомственная комиссия, состоящая из представителей УФСБ России по Пензенской области, управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, регионального ГУ МЧС РФ, пришла к единогласному выводу о необходимости оснастить пришкольные территории системами контроля и управления доступом. Тогда учебные заведения станут отвечать требованиям к антитеррористической защищенности, утвержденным Правительством РФ.

«Следовательно, школа и прилегающая территория подлежат закрытию с правом доступа только работников и обучающихся данного учреждения. Это позволяет исключить бесконтрольное пребывание на объектах посторонних лиц и обеспечить своевременное предупреждение, выявление и пресечение действий лиц, направленных на совершение террористического акта», - говорится в документе, подписанном начальником управления образования Юрием Каленовым.

Разобраться в ситуации с некорректным поведением сотрудника охраны невозможно по причине анонимности обращения, добавили в ведомстве.