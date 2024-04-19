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Общество

В Пензе выбрали лучшего молодого учителя

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В четверг, 18 апреля, в Пензе определили победителя второго городского конкурса «Молодой учитель». Им стала Мария Семенова, преподающая английский язык в гимназии № 44.

Испытания были поделены на 2 этапа - очный и заочный. В них участвовали 7 педагогов: 4 - русского языка и литературы, по 1 - химии, английского языка и начальных классов.

«Они подготовили материалы на конкурсные задания «Интернет-ресурс» с информацией о себе и «В союзе с семьей» (эссе), где в тезисной форме изложили жюри свои эффективные рабочие практики. Завершающими стали два конкурсных задания «Урок» и «Готов поделиться» на базе школы № 65/23, где проходил очный этап конкурса», - рассказали в городском управлении образования.

По итогам именно Марию Семенову признали лучшей. На втором месте оказалась учитель русского языка и литературы школы № 36 Екатерина Морозкина. Третье поделили учителя русского языка и литературы школ № 65/23 и 11 Юлия Васинькина и Анастасия Шуваева.

Педагога начальных классов школы № 60 Валерию Мерененкову отметили в номинации «Методический поиск», учителя русского языка и литературы школы № 20 Лилию Луневу - в номинации «Педагогическое вдохновение», преподавателя химии школы № 19 Оксану Струеву - в номинации «Нестандартное в стандартном».

8 апреля определили победителя конкурса профессионального мастерства «Учитель года Пензенской области - 2024». Такого звания удостоилась Ирина Полякова, преподающая русский язык и литературу в гимназии № 1 г. Пензы.

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Источник — фото Управления образования г. Пензы
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