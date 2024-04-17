Пензенцы жалуются на неработающие светофоры

17.04.2024 | 18:20

На Гидрострое второй день не работают светофоры, что усложняет жизнь пензенских водителей. Горожане жалуются в редакцию PenzaInform.ru в надежде привлечь внимание к проблеме.

«Второй день на Гидрострое не работают светофоры. И это уже не первый раз. На дороге анархия, перейти сложно. Вечером, при скудном или вообще отсутствующем освещении, вообще нереально. И ни одного сотрудника ГИБДД, хоть бы регулировали», - описала ситуацию местная жительница.

Пензячка прислала фотографию, сделанную в 14:05 среды, 17 апреля, и подтверждающую ее слова.

Снимок был опубликован в телеграм-канале PenzaInform. Оказалось, что эта проблема со светофорами не единичная.

«Два дня - это фигня! У автовокзала, на большом перекрестке, неделю без светофора ездили!!! Каждый день аварии были, так что держитесь!», «На Гагарина то же самое», «В Заставе скоро будет месяц, как не работают светофоры, и всем по фигу, сколько раз писали в администрацию, ответа нет», «Аварийный перекресток Тернопольская - Бородина - частично не работает зеленый сигнал светофора, люди на ощупь едут», - сообщили пензенцы.

UPD: В Управлении ЖКХ города Пензы сообщили, что при проведении работ по реконструкции развязки на Гидрострое был поврежден электрокабель, ведущий к светофорным объектам. Восстановить его должны до 20 апреля. Также до конца недели устранят неисправность устройства на перекрестке Тернопольская - Бородина.