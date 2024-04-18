Смотровая площадка на Западной Поляне разочаровала пензячку

18.04.2024 | 18:09

Жительница Пензы прогулялась по смотровой площадке на Западной Поляне и осталась недовольна ее благоустройством. Своим возмущением по этому поводу она поделилась с редакцией «ПензаИнформ».

«Откровенно говоря, надеялась, что после громких заявлений место облагородили так, что захочется там погулять, побыть, насладиться видом. Ну, с видом все окей, заросли вырубили, но про благоустройство напрочь забыли», - отметила пензячка Валерия М.

Женщина подчеркнула, что смотреть на огни ночного города сейчас людям приходится стоя в темноте. На площадке нет скамеек, сесть можно, лишь взобравшись на разрушенную каменную ограду возле кладбища. Фонари на территории отсутствуют.

«Еще нет нормального асфальта, ходить надо с осторожностью (особенно в темноте!). Вот мусор не валяется, но зато прошлогодних листьев и семян хватает, там целые залежи. Короче, грустно. Впечатление одно - конец цивилизации», - заявила горожанка.

Приводить территорию в порядок начали в середине июля прошлого лета. Проработать предложения по благоустройству объекта было поручено управлению градостроительства и архитектуры.

В августе люди заметили, что смотровую площадку расчистили от зарослей. Осенью к ней отремонтировали дорогу.