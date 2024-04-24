В Детском парке рушат гнезда птиц: земля усеяна трупами птенцов

24.04.2024 | 09:37

В Детском парке (бывший парк Ульяновых) массово уничтожают гнезда птиц, жалуются читатели PenzaInform.ru.

«23 апреля по указанию администрации парка Ульяновых были сбиты гнезда грачей, которые якобы им мешают. Трупы птенцов до сих пор на земле лежат», - поделился горожанин. Свои слова он подтвердил фотографиями.

Аналогичные сообщения в среду, 24 апреля, появились в соцсети «ВКонтакте» и Telegram. По словам очевидцев, гнезда рушили работники парка. «Дворники говорят, что это по инициативе администрации парка сделано», - подтвердил другой житель района.

«В том месте дети не играют. Они прилетели, птицы, рано и по веточке строили эти домики себе. Как можно взять и разрушить? С каждым годом их прилетает меньше и меньше. Они выводят птенцов и улетают из парка потом. Это надо было видеть, как они строили гнезда. Все веточки вдоль дорожек и сухую траву собрали. Что за кощунство - рушить гнезда?! Подошла, стала возмущаться - только смеются в ответ», - рассказала жительница Пензы.

«Я подошла - гнездо летело вниз... Птицы летали, но что они против человека?..» - добавила она.

Видео «Черный список Пенза».