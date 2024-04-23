На ул. Калинина в Пензе сносят здание школы № 25

23.04.2024 | 15:01

В Пензе приступили к активной фазе сноса школы № 25 на Южной Поляне. Во вторник, 23 апреля, корреспондент портала PenzaInform.ru стал свидетелем того, как тяжелый экскаватор разрушает стены здания.

По договору строение должны снести до 1 октября. «На существующем земельном участке планируется строительство новой школы. Разработка проектно-сметной документации будет выполнена до конца 2024 года, после чего будет проработан вопрос о включении строительства объекта в федеральные программы», - сообщали в управлении образования.

Школа № 25 на 625 мест построена в 1953 году. В августе 2022-го стало известно, что в стенах появились трещины шириной 5-10 мм. Здание решили обследовать, и 1 сентября ученики пошли в другие образовательные учреждения - № 28 и 32.

Ремонт планировали делать до конца года, но уже в октябре министр образования Алексей Комаров заявил, что работы завершены. Со второй четверти дети вернулись в свои классы, однако ненадолго. Зимой и весной в состоянии кровли и несущих конструкций выявились недостатки, потребовалась экспертиза.

31 мая 2023 года было подписано постановление о ликвидации школы № 25 имени В. П. Квышко. По заключению специалистов проектной организации, дальнейшая эксплуатация здания стала невозможной. Капремонту оно также не подлежало.

До ноября работники подрядной организации демонтировали входные группы и окна, разобрали внутреннюю отделку.