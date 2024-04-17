Водители рискуют лишиться колес на дороге к поселку Победа

Состояние дороги на участке между М-5 и поселком Победа заставляет водителей переживать о своих машинах. На многочисленные ямы в асфальте пожаловалась читательница телеграм-канала PenzaInform.
«Каждый день квест, чтобы не потерять колесо и не раздолбать подвеску. Там ходит 44-я маршрутка, люди уже не знают, куда обращаться», - сообщила она.
Автор прислала видео, на котором по разбитой проезжей части медленно движется колонна машин. Автомобилисты стараются миновать ямы, прижимаясь к обочине.
В комментариях к посту люди отметили, что из-за проблемного участка водители маршруток отказываются везти пассажиров. Они не хотят испортить транспорт.
«Люди от магазина до конечной добираются пешком, мамочки с колясками и школьники преодолевают колдобины и ямы, водители разбивают свои машины. Как же так?» - написала женщина.
На жалобу ответили в Управлении ЖКХ города Пензы.
«В весенний период времени на участке дороги съезда с трассы М-5 в сторону поселка Победа планируется провести ямочный ремонт», - говорится в сообщении.
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