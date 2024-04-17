Водители рискуют лишиться колес на дороге к поселку Победа

17.04.2024 | 18:48

Состояние дороги на участке между М-5 и поселком Победа заставляет водителей переживать о своих машинах. На многочисленные ямы в асфальте пожаловалась читательница телеграм-канала PenzaInform.

«Каждый день квест, чтобы не потерять колесо и не раздолбать подвеску. Там ходит 44-я маршрутка, люди уже не знают, куда обращаться», - сообщила она.

Автор прислала видео, на котором по разбитой проезжей части медленно движется колонна машин. Автомобилисты стараются миновать ямы, прижимаясь к обочине.

В комментариях к посту люди отметили, что из-за проблемного участка водители маршруток отказываются везти пассажиров. Они не хотят испортить транспорт.

«Люди от магазина до конечной добираются пешком, мамочки с колясками и школьники преодолевают колдобины и ямы, водители разбивают свои машины. Как же так?» - написала женщина.

На жалобу ответили в Управлении ЖКХ города Пензы.

«В весенний период времени на участке дороги съезда с трассы М-5 в сторону поселка Победа планируется провести ямочный ремонт», - говорится в сообщении.