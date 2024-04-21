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Глас народа

На Ново-Тамбовской разрушается участок дороги

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Дорога на улице Ново-Тамбовской не выдержала обильных осадков и начала приходить в упадок. Об этом в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru сообщил местный житель.

Речь об участке в районе домов № 22 и 24.

«Так ремонтируют дороги в Пензе. После дождя образовался водопад и гравий смылся в ручей», - пожаловался горожанин.

По мнению пензенца, подобные разрушения способны привести к трагедии. Он подчеркнул, что это дорога интенсивного движения. Рядом находится стадион «Первомайский».

В январе на улице Ново-Тамбовской, рядом с домом № 22, неожиданно забил фонтан. Высота струи холодной воды достигала нескольких метров. Порыв случился на сетях диаметром 500 мм.

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