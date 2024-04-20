Сетевое издание|18+|Суббота|20 апр 2024|13:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Пензенец рассказал об «обновлении ассортимента» на свалке в лесу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» вновь обратился житель Пензы Андрей. В прошлом году он поднимал тему стихийной свалки в лесу Шемышейского района, недалеко от села Старое Демкино.

Пензенец рассказал об «обновлении ассортимента» на свалке в лесу

«Выбрался за первыми грибами по любимым местам и вновь набрел на свалку. Могу сказать, что ассортимент помойки изменился. Часть вещей, которые были выброшены в августе прошлого года, исчезла - по-видимому, кому-то пригодилось чужое имущество. Зато появились новые элементы «мусорного дизайна», если можно так выразиться», - рассказал неравнодушный пензенец.

Пензенец рассказал об «обновлении ассортимента» на свалке в лесу

Он отметил, что по-прежнему на земле валяются детские пластмассовые машинки, использованные покрышки и битое стекло. А в числе «новинок» - шезлонг, упаковки дисков с фильмами и предметы гардероба: резиновые сапоги и толстые штаны.

Пензенец рассказал об «обновлении ассортимента» на свалке в лесу

Андрей также обратил внимание на то, что на свалке появились завязанные пакеты с бытовым мусором, какие горожане обычно выбрасывают в контейнеры. А это значит, что мусорная куча будет расти.

Пензенец рассказал об «обновлении ассортимента» на свалке в лесу

«Наверняка жители близлежащего села решили использовать окраину леса в качестве помойки. Ведь никто не повезет ненужные вещи издалека», - уверен пензенец.

Он напомнил, что еще в прошлом году предложил способ найти мусорных беспредельщиков. Он предположил, что в ближайшем селе кто-то купил дом или стал наследником, после чего выбросил ненужные вещи. Новоселов можно найти по регистрационным действиям с недвижимостью. Но пока эта идея осталась невостребованной.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте