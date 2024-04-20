Пензенец рассказал об «обновлении ассортимента» на свалке в лесу

20.04.2024 | 13:06

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» вновь обратился житель Пензы Андрей. В прошлом году он поднимал тему стихийной свалки в лесу Шемышейского района, недалеко от села Старое Демкино.

«Выбрался за первыми грибами по любимым местам и вновь набрел на свалку. Могу сказать, что ассортимент помойки изменился. Часть вещей, которые были выброшены в августе прошлого года, исчезла - по-видимому, кому-то пригодилось чужое имущество. Зато появились новые элементы «мусорного дизайна», если можно так выразиться», - рассказал неравнодушный пензенец.

Он отметил, что по-прежнему на земле валяются детские пластмассовые машинки, использованные покрышки и битое стекло. А в числе «новинок» - шезлонг, упаковки дисков с фильмами и предметы гардероба: резиновые сапоги и толстые штаны.

Андрей также обратил внимание на то, что на свалке появились завязанные пакеты с бытовым мусором, какие горожане обычно выбрасывают в контейнеры. А это значит, что мусорная куча будет расти.

«Наверняка жители близлежащего села решили использовать окраину леса в качестве помойки. Ведь никто не повезет ненужные вещи издалека», - уверен пензенец.

Он напомнил, что еще в прошлом году предложил способ найти мусорных беспредельщиков. Он предположил, что в ближайшем селе кто-то купил дом или стал наследником, после чего выбросил ненужные вещи. Новоселов можно найти по регистрационным действиям с недвижимостью. Но пока эта идея осталась невостребованной.