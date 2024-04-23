В Сердобске капитально ремонтируют самую большую школу

23.04.2024 | 11:30

Среднюю школу № 1 в Сердобске - самую большую в городе - капитально отремонтируют до 31 июля текущего года. На объекте уже начались подготовительные работы, сообщили в Министерстве образования Пензенской области.

Здание было построено в 1913 году, это бывшее реальное училище (учебное заведение, в котором существенная роль отводилась предметам естественной и математической направленности. - Прим. ред.). Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас в школе учатся более 700 человек.

На ремонт потратят 60 миллионов рублей. Займутся фасадом, отмосткой, цоколем, оконными блоками, дверями и входными группами, но при этом сохранят облик школы.

Сейчас по периметру здания установили строительные леса.

«Проведен демонтаж входных групп в подвальные помещения, проводится усиление грунта. Завезены необходимые строительные материалы. Идет изготовление деревянных окон», - сообщил подрядчик.