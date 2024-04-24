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Глас народа

На улице Красной в Пензе водители рискуют оставить колеса в яме

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На улице Красной в Пензе водителям при подъезде к перекрестку с Лермонтова со стороны школы № 1 приходится ехать на маленькой скорости даже на разрешающий сигнал светофора. Причина - глубокая яма на проезжей части, образовавшаяся вокруг люка.

Об этом редакции портала PenzaInform. ru рассказала горожанка Татьяна С., каждый день бывающая на перекрестке. По ее словам, препятствие появилось около трех недель назад, в начале апреля, и с тех пор им никто не интересуется.

На улице Красной в Пензе водители рискуют оставить колеса в яме

«Движение на этом участке весьма интенсивное, особенно в утренние и вечерние часы. А из-за этой ямы транспорт ползет с черепашьей скоростью. Кое-кто даже объезжает ее по встречке», - поделилась горожанка.

На видеозаписи, присланной пензячкой, видно, что большинство автомобилей едет крайне осторожно, стараясь не попасть в углубление и не остаться без колес.

«Если таким образом колодец готовят к ремонту, то почему так затянут срок? Если же этот провал - естественное явление, то его следует немедленно ликвидировать», - убеждена Татьяна.

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