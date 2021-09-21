Пензенцы из «Чистых прудов» бегают на маршрутку через трассу М5

21.09.2021 | 15:04

Во вторник, 21 сентября, в группе «Пенза Новости» в Instagram появилась видеозапись трассы М5 «Урал», рядом с которой расположен жилой комплекс «Чистые пруды», и дорожки, ведущей к домам.

В посте девушка-автор рассказала, что несколько лет жителям приходилось пересекать трассу, перелезая через отбойник.

«В 2020 году сделали пешеходные переходы, поставили остановки. Вроде бы жить и радоваться, но нет. Остановки поставлены от ЖК что влево, что вправо на 1,2 км. Расстояние, возможно, покажется незначительным на первый взгляд, но попытайтесь пройти его зимой без единого фонаря!!! Это не город, где освещение есть от каждой витрины магазина! Жители по-прежнему ходят к отбойнику, так как это единственный быстрый способ успеть на маршрутку, но и тут снова беда. Путь лежит через грязь и вверх по насыпи. Самодельные накиданные доски существуют, но так неприятно понимать, что всем абсолютно наплевать, как идти по скользким и грязным доскам и камням, листве в чистой обуви», - описала девушка проблему.

На кадрах - уложенные в грязь доски, камни и другой подручный материал, по которому местные жители ходят к своим домам. Затем путь просто превращается в протоптанную в земле тропинку.

Автор видео напомнил, что проблема «Чистых прудов» существует много лет. «Мы уже ничего не просим - ни магазина, ни аптек, ни детских учреждений. Ясно, что никто ничего делать не будет, потому что здесь живет малое количество людей. Но уж засыпать тропинку, чтобы было комфортно ходить, в XXI веке, я думаю, можно», - говорит девушка за кадром.

По ее словам, местные власти пообещали отсыпать дорожку к 1 октября, однако надежды на это мало.

«На улице идет дождь, моментально путь к отбойнику превратился в грязное месиво. Может, конечно, традиция такая: делать дорожки, класть асфальт, и все в дождь… Это очень затратно? Невыполнимо? С 2013 года? Мы живем не за 100 даже км от города, а в 10. Смешно и грустно!!!» - завершила обитательница ЖК свой пост.

«От души жаль жителей, без машины там не прожить», «Они ждут, когда же случится беда и кто-то погибнет на трассе, спеша на маршрутку. Вот тогда-то и начнут шевелиться, потому что проверяющие инспекции замучают», - откликнулись комментаторы.

Проблема ЖК «Чистые пруды» существуют много лет. Комплекс начали строить в 2014 году. Планировалось возвести 71 дом, школу, два детских сада и другие необходимые социальные объекты. Однако предприятие полностью обанкротилось, и грандиозным планам не суждено было реализоваться.

В декабре 2020 года экс-губернатор Иван Белозерцев на прямой линии пообещал, что правительство будет искать возможности для развития микрорайона. Но затем ситуация изменилась, и все осталось по-прежнему.