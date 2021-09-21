Сетевое издание|18+|Вторник|21 сен 2021|16:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |

Глас народа

Пензенцы из «Чистых прудов» бегают на маршрутку через трассу М5

Печать

Во вторник, 21 сентября, в группе «Пенза Новости» в Instagram появилась видеозапись трассы М5 «Урал», рядом с которой расположен жилой комплекс «Чистые пруды», и дорожки, ведущей к домам.

В посте девушка-автор рассказала, что несколько лет жителям приходилось пересекать трассу, перелезая через отбойник.

«В 2020 году сделали пешеходные переходы, поставили остановки. Вроде бы жить и радоваться, но нет. Остановки поставлены от ЖК что влево, что вправо на 1,2 км. Расстояние, возможно, покажется незначительным на первый взгляд, но попытайтесь пройти его зимой без единого фонаря!!! Это не город, где освещение есть от каждой витрины магазина! Жители по-прежнему ходят к отбойнику, так как это единственный быстрый способ успеть на маршрутку, но и тут снова беда. Путь лежит через грязь и вверх по насыпи. Самодельные накиданные доски существуют, но так неприятно понимать, что всем абсолютно наплевать, как идти по скользким и грязным доскам и камням, листве в чистой обуви», - описала девушка проблему.

На кадрах - уложенные в грязь доски, камни и другой подручный материал, по которому местные жители ходят к своим домам. Затем путь просто превращается в протоптанную в земле тропинку.

Автор видео напомнил, что проблема «Чистых прудов» существует много лет. «Мы уже ничего не просим - ни магазина, ни аптек, ни детских учреждений. Ясно, что никто ничего делать не будет, потому что здесь живет малое количество людей. Но уж засыпать тропинку, чтобы было комфортно ходить, в XXI веке, я думаю, можно», - говорит девушка за кадром.

По ее словам, местные власти пообещали отсыпать дорожку к 1 октября, однако надежды на это мало.

«На улице идет дождь, моментально путь к отбойнику превратился в грязное месиво. Может, конечно, традиция такая: делать дорожки, класть асфальт, и все в дождь… Это очень затратно? Невыполнимо? С 2013 года? Мы живем не за 100 даже км от города, а в 10. Смешно и грустно!!!» - завершила обитательница ЖК свой пост.

«От души жаль жителей, без машины там не прожить», «Они ждут, когда же случится беда и кто-то погибнет на трассе, спеша на маршрутку. Вот тогда-то и начнут шевелиться, потому что проверяющие инспекции замучают», - откликнулись комментаторы.

Проблема ЖК «Чистые пруды» существуют много лет. Комплекс начали строить в 2014 году. Планировалось возвести 71 дом, школу, два детских сада и другие необходимые социальные объекты. Однако предприятие полностью обанкротилось, и грандиозным планам не суждено было реализоваться.

В декабре 2020 года экс-губернатор Иван Белозерцев на прямой линии пообещал, что правительство будет искать возможности для развития микрорайона. Но затем ситуация изменилась, и все осталось по-прежнему.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

А, естати, давеча за какую партию, какого депутата и какого губернатора голосовали жители этого захолустья? Выборы уже прошли и теперь уже можно говорить. Вот к ним теперь и все вопросы. А ПИ ничем вам не сможет помочь

Ваш депутат Руденский, он живёт в Москве.

Гость||

Да идите вы... не до вас сейчас, у людей радость на ближайшие 5 лет, а вы со всякой....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако предприятие полностью обанкротилось
Это Веник с дядей Васей обанкротились? Смешно.

Гость||

Ну что тут добавить, пишите часто и помногу.. Подавайте в суд, добивайтесь справедливости и отставайте свои права. Привыкайте к тому что государство вам ничего не должно..

Гость||

Что за пьянь в комментариях опять....

Гость||

Гость писал(a):

Подавайте в суд, добивайтесь справедливости и отставайте свои права.
Хватит прикалываться...

Гость||

Гость писал(a):

Что за пьянь в комментариях опять....
Вы самокритичны...

Гость||

Продать квартиру и сбежать отсюдова нафик!

Гость||

А ведь проект был интересный. Как всегда испортили ворюги и бездари.

Гость||

Квартиры в этом ЖК продаются весьма недёшево

Гость||

Обанкротилось.... Изначально весь этот "проект"для этого и создавался....Жаль людей, которые вляпались в это дерьмо- жить в чистом поле без всякой инфраструктуры- это жесть конечно, и впереди никакого просвета. Сейчас уже дураков нет, никто там ничего не купит, даже даром не надо

Гость||

Привет вам от Вени.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте