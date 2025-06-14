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Глас народа

В Пензе водителям следует быть осторожными на улице Куприна

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Еще на одной улице Пензы провалился асфальт на проезжей части. На этот раз - возле Центрального рынка, на улице Куприна.

В Пензе водителям следует быть осторожными на улице Куприна

Фото ямы, сделанное в пятницу, 13 июня, предоставила в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» жительница областного центра Екатерина. На снимке видно, что провал обозначен сброшенными в него деревянными штакетинами.

В Пензе водителям следует быть осторожными на улице Куприна

«Улочка небольшая, но машин на ней всегда много - люди приезжают за продуктами на рынок. Кто-нибудь обязательно попадет в эту ловушку», - предупредила горожанка.

Дыры в асфальте появляются на улицах Пензы регулярно. В конце мая одна из них появилась на перекрестке улиц Суворова и Плеханова. 5 июня стало известно о «капкане» близ пересечения улиц Захарова и Космодемьянской.

10 июня горожане заметили сразу два «портала в ад» - так в последние годы в народе называют подобные провалы. Один из них образовался посреди проезжей части улицы Металлистов, другой появился на улице Свердлова, в районе остановки «Электромеханика».

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