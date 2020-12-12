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Общество

В Пензе вернулись к проблеме недостроенных «Чистых прудов»

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В Пензенской области будут искать возможности достроить дома в жилом комплексе «Чистые пруды». Об этом губернатор Иван Белозерцев заявил во время прямой линии с населением в субботу, 12 декабря.

«Проблема была с прежним застройщиком. В настоящее время по некоторым должностным лицам возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Наверное, в то время некачественно место было выбрано (для строительства. - Прим. ред.). Хотя место, как мне кажется прекрасное, Мы подумаем, как развить этот микрорайон», - рассказал губернатор.

В настоящее время одни дома введены в эксплуатацию и заселены, другие необходимо достраивать. Подрядчик - в Самарской области, и у него есть ряд проблем. Губернатор поручил провести с ним работу, выяснить, какая помощь требуется, чтобы ввести дома в эксплуатацию.

«Давайте подумаем и сделаем», - резюмировал глава региона.

Жилой комплекс начали строить в 2014 году. Должны были возвести 71 дом, школу, два детских сада и другие необходимые социальные объекты. Однако предприятие полностью обанкротилось, и сейчас в чистом поле стоит только несколько трехэтажек.

Тему развития микрорайона поднимали неоднократно. Так, в 2018 году на совещании в правительстве было сказано: чтобы достроить жилые дома и сдать их в эксплуатацию, нужно около 100 млн рублей. В 2020-м 30 служебных квартир в «Чистых прудах» выкупили для пензенских врачей.

Одним из задержанных по делу о строительстве «Чистых прудов» выступил экс-руководитель ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамин Бочкарев, племянник бывшего губернатора Василия Бочкарева. Он находился под домашним арестом, затем меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Расследование уголовного дела было окончено к началу осени 2018 года.

Летом 2020-го появилась информация, что делом Бочкарева займется Следственный комитет России.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

ХА ХА вернулись и завернулись.

Гость||

Замяли и отмазали,т.к. не могли не отмазать Бочкарёва,сами замешаны по уши.

Имя: Гость
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