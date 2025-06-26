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Общество

Жителей Зари ждет реверсивное движение на улице Новоселов

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С понедельника, 30 июня, в Пензе приступят к ремонту участка дороги на улице Новоселов - от трассы М-5 до улицы Турищева, сообщил глава города Олег Денисов в своем телеграм-канале.

Будут обновлены проезжая часть и тротуар, обустроены заездные карманы. Также запланированы монтаж остановочных павильонов и модернизация уличного освещения. «На пешеходных переходах появятся кососветы», - уточнил глава Пензы.

Общая площадь работ составит более 36 000 квадратных метров.

Жителей Зари ждет реверсивное движение на улице Новоселов

Жителей Зари ждут неудобства: на участке длиной 500 метров будет организовано реверсивное движение. Дорожникам необходимо укрепить обочину в районе плотины.

Олег Денисов пообещал, что ремонтировать тротуар, тянуть провода и монтировать опоры освещения будут в дневное время, а заниматься проезжей частью (менять покрытие, фрезеровать, укладывать щебеночный и асфальтовый материал) - в ночное.

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Источник — фото из тг-канала Олега Денисова
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