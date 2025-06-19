В Пензе завершили ремонт дороги к поселку Победа

19.06.2025 | 19:33

В Пензе закончили ремонтировать дорогу к поселку Победа, отчитался на своих страницах в соцсетях глава города Олег Денисов в четверг, 19 июня.

Специалисты заменили асфальт на участке общей протяженностью более 1 170 метров. Они отфрезеровали старое покрытие, положили выравнивающий слой, а затем верхний - полотна, отсыпали обочину.

На состояние дороги к поселку неоднократно жаловались местные жители и дачники. В 2024 году читательница телеграм-канала PenzaInform сравнила путь от трассы М-5 до Победы с квестом для водителей.

По этой дороге проходит маршрут общественного транспорта № 44. Из-за проблемного участка водители нередко высаживали пассажиров-дачников у магазина, и дальше приходилось идти пешком.

В течение ближайших недель дорожники планируют отремонтировать проезжую часть на улицах Совхозной, Калинина, а также на проспекте Победы (участок от улицы Беляева до Соборной мечети).