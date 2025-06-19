Сетевое издание|18+|Четверг|19 июн 2025|20:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Дождь |

Общество

В Пензе завершили ремонт дороги к поселку Победа

Печать
Telegram

В Пензе закончили ремонтировать дорогу к поселку Победа, отчитался на своих страницах в соцсетях глава города Олег Денисов в четверг, 19 июня.

Специалисты заменили асфальт на участке общей протяженностью более 1 170 метров. Они отфрезеровали старое покрытие, положили выравнивающий слой, а затем верхний - полотна, отсыпали обочину.

В Пензе завершили ремонт дороги к поселку Победа

На состояние дороги к поселку неоднократно жаловались местные жители и дачники. В 2024 году читательница телеграм-канала PenzaInform сравнила путь от трассы М-5 до Победы с квестом для водителей.

В Пензе завершили ремонт дороги к поселку Победа

По этой дороге проходит маршрут общественного транспорта № 44. Из-за проблемного участка водители нередко высаживали пассажиров-дачников у магазина, и дальше приходилось идти пешком.

В течение ближайших недель дорожники планируют отремонтировать проезжую часть на улицах Совхозной, Калинина, а также на проспекте Победы (участок от улицы Беляева до Соборной мечети).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из TG-канала Олега Денисова
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте