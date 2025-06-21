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Общество

Началу ремонта ул. Новоселов в Заре может помешать только погода

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К ремонту дороги на улице Новоселов в микрорайоне Заря пообещали приступить уже на следующей неделе. Местные жители с нетерпением ожидают обновления полотна.

«Даже такси скоро перестанут ездить к нам», - посетовала в телеграм-канале главы города Олега Денисова пензячка. Она поинтересовалась, когда же наконец приступят к выполнению обещания отремонтировать дорогу.

Ей ответил представитель управления ЖКХ города.

«На следующей неделе, если погода останется благоприятной, планируется начать работы по обновлению покрытия на улице Новоселов, от трассы М-5 до улицы Турищева», - сообщил он.

Пензенцы давно жалуются на дорогу в Зарю. «Будет ли праздник и на нашей улице Новоселов? Проектно-сметная документация составлена, когда будут выделены деньги на расширение дороги? Тротуаров нет, фонарей нет, светофоров нет, зато пробка на выезде есть!», «Сколько еще машин должно разбиться при попытке обгона на двухполосной дороге зимой? Сколько пешеходов нужно сбить, потому что нет ни тротуаров, ни ограждений, ни фонарей!» - возмущались горожане в социальных сетях.

В этом году дорогу пообещали отремонтировать. На работы потратят 278 млн 421 тыс. рублей.

Проезжую часть улицы губернатор поручил обновить за полтора месяца. После этого подрядчик займется тротуарами и установкой световых опор. Полностью ремонт планируют завершить в мае 2026-го.

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