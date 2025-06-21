В Железнодорожном районе Пензы ремонтируют дороги

21.06.2025 | 18:33

В Железнодорожном районе Пензы продолжается ремонт дорожного покрытия. Асфальт обновляют во дворах домов, а также на проезжей части.

Перечень объектов, где заменяют покрытие, сформирован по обращениям, поступившим спикеру регионального Законодательного собрания Вадиму Супикову.

Пензенцы приходили на прием к председателю регионального парламента, жаловались на ямы на дорогах в Сети. Также просьбы о ремонте поступили во время встреч Вадима Супикова с избирателями.

В 2025 году вопрос реконструкции улично-дорожной сети находится в центре особого внимания губернатора Олега Мельниченко. Глава региона нацелил на активную работу в этом направлении все профильные ведомства.