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Глас народа | На ул. Калинина организовали погоню за мотоциклистом с ребенком

08.04.2020|15:34
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В среду, 8 апреля, на улице Калинина в Пензе сотрудники ГИБДД организовали погоню за мотоциклистом с ребенком. Их догнали около 13:20 у дома № 103.

Случай привлек внимание жительницы этого дома, которая сняла беседу людей в форме с водителем на камеру телефона и выложила в соцсеть.

«Честно говоря, я не знаю, что там произошло, о чем они говорили и чем все закончилось. Полицейские выписали им какую-то бумагу и все разъехались. Вот так проходит самоизоляция в Пензе», - написала девушка.

На кадрах видно, что и на мужчине, и на подростке лет 11-12 надеты шлемы. Они остановились на внутридворовой дороге, сразу сзади встала патрульная машина ДПС.

Ранее сообщалось, что с 31 марта меры по борьбе с коронавирусом ужесточаются. Всем жителям региона рекомендовали оставаться на самоизоляции и покидать свои жилища только в экстренных случаях либо для похода в магазин, аптеку, чтобы вынести мусор, выгулять питомцев.

«В случае нарушения правил, установленных вышеуказанным постановлением, будут применены меры административной ответственности в соответствии со статьей 20.6(1) КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). В частности, предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении - от 15 тысяч до 50 тысяч рублей», - поясняли в пресс-службе мэрии Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|08.04.2020 15:50|

Всем жителям региона рекомендовали

РЕКОМЕНДОВАЛИ .

Гость|08.04.2020 15:53|

РЕКОМЕНДОВАЛИ .Издеваешься что ли?

Именно рекомендовали - штраф на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении - от 15 тысяч до 50 тысяч рублей», - поясняли в пресс-службе мэрии Пензы.Гость писал(a):

Всем жителям региона рекомендовали

Гость|08.04.2020 15:54|

Так чрезвычайной ситуации же нет,ее не объявлял ещё никто,как и черзвычайного положения

Гость|08.04.2020 15:59|

20.6.1

Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

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И где здесь наказание физическому лицу? И вообще статья о защите населения!

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