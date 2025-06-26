Юный питбайкер попал в жесткое ДТП в поселке Победа: момент аварии

26.06.2025 | 14:35

Вечером в среду, 25 июня, в поселке Победа в Железнодорожном районе Пензы случилось серьезное ДТП с участием питбайкера-подростка. Он перелетел через автомобиль.

Авария произошла в 18:40 напротив дома № 41а на улице Соловьиной. По данным Госавтоинспекции, столкнулись Kia Spectra с 68-летним мужчиной за рулем и питбайк Motoland с 14-летним водителем.

Момент ДТП появился в Сети. На кадрах запечатлено, как несовершеннолетний едет по дороге и врезается в поворачивающую машину. После удара он оказывается в воздухе и через несколько метров падает на асфальт. К нему спешат квадроциклисты, ставшие свидетелями столкновения.

«После оказания медицинской помощи водитель был отпущен», - сообщили в областной ГАИ.

В среду, 18 июня, подростки на питбайке столкнулись с «Волгой» в Засечном. Пострадали юный водитель двухколесного транспорта и его 14-летний пассажир.

Источник фото № 1 - группа «Пенза Новости».