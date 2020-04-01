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Общество | В Пензе зарегистрировано 16 больных коронавирусной инфекцией

01.04.2020|11:12
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В среду, 1 апреля, оперативный штаб обнародовал новые данные по заболевшим вирусом COVID-19 жителям региона. Тесты дали положительный результат у 16 человек.

«Новых подтвержденных случаев 4. Это женщины в возрасте от 50 до 82 лет», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Ранее сообщалось о смерти 75-летнего пациента с диагнозом «коронавирус».

«На фоне вирусной инфекции у возрастного пациента произошла декомпенсация хронических неинфекционных заболеваний», - пояснили в региональном министерстве здравоохранения.

Сейчас под наблюдением медиков находятся 4 315 человек. Специалисты вирусологической лаборатории на наличие коронавируса проверили 3 748 человек (всего 4 748 исследований), через лаборатории лечебной сети прошло 199 (207 исследований).

31 марта губернатор Иван Белозерцев внес изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области». Согласно им, жители области должны соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания. Исключения - обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иная прямая угроза жизни и здоровью, следование на работу (в том числе передвижение по Пензенской области), если она не приостановлена.

Также можно выходить в ближайшие к дому магазины и места оказания услуг. Выгуливать животных можно на расстоянии не более 100 метров от дома, мусор выносить на ближайшую площадку.

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Гость|01.04.2020 11:17|

И этих бабка пометила? А лиса не?

Гость|01.04.2020 11:18|

здорово.

Гость|01.04.2020 11:18|

penzainform.ru писал(a):

«Новых подтвержденных случаев 4. Это женщины в возрасте от 50 до 82 лет», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Где заразились? Опять от второй заболевшей?

Гость|01.04.2020 11:19|

ДАйте уже фамилию волшебной бабушки.

Она по городу на метле чтоли летала, и заражала всех?!

Гость|01.04.2020 11:19|

Ой!!!

Гость|01.04.2020 11:20|

Гость писал(a):

Ой!!!
Забеременела?

Гость|01.04.2020 11:22|

"здорово"

В смысле? Ты рад что ли, ирод? Или ты бабушка?

Гость|01.04.2020 11:22|

все эти люди ходили в магазин, на работу. В итоге мы все больные

Гость|01.04.2020 11:23|

в каком состоянии находятся заболевшие?

Гость|01.04.2020 11:24|

Кто в курсе, на следующей недели все на работу или опять выходные?

Гость|01.04.2020 11:24|

Капец что творится. За 2 недели 16 человек. Вот молодец бабуля, сама отдохнула да заразу привезла ещё всем. Памятник Лисиной и бабуле. Их надолго запомнят.

Гость|01.04.2020 11:25|

Да просидим до мая, как пить дать, взвоешь ещё с тоски, как бобик в будке

Гость|01.04.2020 11:26|

Гость писал(a):

в каком состоянии находятся заболевшие?
Что-то перестали информировать о состоянии заболевших...

Гость|01.04.2020 11:26|

Гость писал(a):

Кто в курсе, на следующей недели все на работу или опять выходные?
Все и сейчас на работе, не работают депутатики и их приближенные.

Гость|01.04.2020 11:26|

Она что в засос целовалась со всеми

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Имя: Гость
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