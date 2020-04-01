01.04.2020 | 11:12

В среду, 1 апреля, оперативный штаб обнародовал новые данные по заболевшим вирусом COVID-19 жителям региона. Тесты дали положительный результат у 16 человек.

«Новых подтвержденных случаев 4. Это женщины в возрасте от 50 до 82 лет», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Ранее сообщалось о смерти 75-летнего пациента с диагнозом «коронавирус».

«На фоне вирусной инфекции у возрастного пациента произошла декомпенсация хронических неинфекционных заболеваний», - пояснили в региональном министерстве здравоохранения.

Сейчас под наблюдением медиков находятся 4 315 человек. Специалисты вирусологической лаборатории на наличие коронавируса проверили 3 748 человек (всего 4 748 исследований), через лаборатории лечебной сети прошло 199 (207 исследований).

31 марта губернатор Иван Белозерцев внес изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области». Согласно им, жители области должны соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания. Исключения - обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иная прямая угроза жизни и здоровью, следование на работу (в том числе передвижение по Пензенской области), если она не приостановлена.

Также можно выходить в ближайшие к дому магазины и места оказания услуг. Выгуливать животных можно на расстоянии не более 100 метров от дома, мусор выносить на ближайшую площадку.

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